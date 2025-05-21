Реформа системы размещения МАФов в течение года охватит все районы Киева, - Кличко

"Встретился с предпринимателями-победителями электронных аукционов в системе Prozorro. Продажи, которые получили право арендовать локации на территории коммунальной собственности города. Речь идет о первых 12 договорах аренды (на 5 лет) - по объектам в Печерском районе. Готовится следующий этап аукционов - в Оболонском районе. А в течение года реформа должна охватить все районы Киева", - сообщил Кличко.

По словам мэра, система открытой аренды коммунальных локаций через Prozorro. Продажи, которую внедряет столица, призвана обеспечить честную конкуренцию, удобные условия для развития бизнеса и увеличение поступлений в городской бюджет. А также помочь упорядочить городскую среду.

"Через открытые аукционы предприниматели получают возможность легально размещать средства торговли, почтоматы, вендинговые аппараты, электрозарядные станции, водоматы, платежные терминалы самообслуживания. Самая высокая месячная стоимость аренды зафиксирована по локации на ул. Бастионной - 203 000 грн без НДС", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что временные сооружения должны соответствовать утвержденным архетипам, разработанным с учетом требований к современному внешнему виду, безопасности и упорядоченности городского пространства.

Ранее сообщалось, что городские власти Киева наводят порядок с МАФами: убирают незаконные сооружения и обустраивают на этих местах зеленые зоны. Сейчас работы завершаются в Печерском и Оболонском районах, а до конца года незаконные сооружения должны убрать еще в 4 районах столицы.