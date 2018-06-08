7 червня в Києві відбувся IX Національний експертний форум Інституту Горшеніна.

Спікерами та гостями заходу стали десятки провідних українських та міжнародних експертів, чиновників та політиків.

Форум включав в себе три дискусійні панелі. Під час першої панелі під назвою "Формула безпеки. Продовження" секретар СНБО Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, депутат Європарламенту Кнут Флекенштайн та редактор Ukraine Alert организації Atlantic Council Мелінда Херінг говорили про світові системи безпеки, реформування українського оборонного сектору та Мінський процес. В ході дискусії секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Росія в рамках гібридної війни проти України намагається посіяти в країні хаос та разчарування. "Одним з головних елементів гибридної війни, яку вони ведуть проти нас, є дестабілізація ситуації всередині нашої держави. І тут використовуються дуже небезпечні технології - диверсії і терор. Ви пам’ятаєте вбивства Вороненкова та Окуєвої, замах на журналіста Бабченко, визначені цілі з числа журналістів, суспільних активістів. Все це робиться для того, щоб посіяти в Україні хаос, відчай і зламати здатність українського народу до спротиву", - сказав він.

Голова МВС Арсен Аваков в рамках Національного експертного форуму презентував свою концепцію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". На думку міністра, деокупацію слід проводити способом поліцейської операції та за підтримки миротворців ООН, але без застосування військових сил. Перша фаза, згідно з планом Авакова, передбачає визволення окупованих територій, друга -встановлення нормальної якості життя людей, які живуть на Донбасі. За словами Авакова, 60% українців хочуть повернутися в Україну. "Це стратегія, про яку я кажу вже не перший місяць. Базується ця стратегія на одній простій тезі: Донбас - Україна, люди, котрі там живуть - українці. І нам треба турбуватися про це і думати, а не відгороджуватися стіною від цієї території та робити вигляд, що там нічого не відбувається, а ми побудуємо щастя тут", - сказав він. У своєму виступі міністр також торкнувся мінських домовленостей, підкресливши, що переговорний процес зайшов у глухий кут і, по суті, "мертвий", так як не приносить користі і не вирішує проблем України.

Редактор Ukraine Alert Мелінда Херінг заявила, що президенту Росії Володимиру Путіну вигідний статус кво на Донбасі, так як це дає можливість легко дестабілізувати ситуацію в Україні. На її думку, санкції, жорсткі заяви та безкінечні дискусії не спрацьовують, так як з російського боку нема політичного бажання припинити війну.

Друга дискусійна панель Національного експертного форуму була присвячена процесу реформ в Україні та їх інституціоналізації. В дискусії взяли участь голова Одеської ОДА Максим Степанов, CCO "ДТЕК Енерго" Віталій Бутенко, голова Ради Незалежної асоціації банків Роман Шпек, директор програми USAID РАДА, засновник Української школи політичних студій Ігор Когут та старший дослідник брюсельського аналітичного центру Bruegel, член Німецької консультативної групи в Україні Георг Цахманн.

В ході дискусії Роман Шпек підкреслив, що для нормального економічного розвитку країни необхідні нормально працюючі демократичні інститути. "У нас все крутиться навколо особистостей. Могутній Трамп нічого не може зробити проти демократичних інститутів, які ставлять його в рамки. А у нас інститути не створені. Наші діючі інститути не забезпечують виконання потрібних нам, платникам податків, функцій. А без належних інститутів відновити економічне зростання неможливе, тому що повна недовіра до судів; закони є, рішення суду є, а виконавча служба його не виконує по два-три роки. Або через навмисне банкрутство блокується те чи інше рішення суду ", - заявив він.

На думку Віталія Бутенка з "ДТЕК Енерго", від успішності проведення реформи ринку електроенергії безпосередньо залежить інвестиційна привабливість енергетичного сектора України. Він зазначив, що в рейтингу Doing business (Світового банку) Україна займає 80-е місце, поступаючись, зокрема, Монголії, Ботсвані, Киргизстану. "Інвестори прийдуть, якщо будуть розуміти інструменти повернення капіталу. Ринок повинен дати таке розуміння. До того моменту інвестору повинні бути запропоновані рівнозначні перехідні рішення - зокрема, в питанні ціноутворення на енергоресурси. У діючій моделі ринку, що передбачає ручне ціноутворення, такі гарантії неможливі", - підкреслив Віталій Бутенко.

Третя панель форуму носила назву "Цифровий порядок денний. Інновації як фактор розвитку ". Її учасниками стали заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, народний депутат України, виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку Анатолій Гіршфельд, старший радник Урядового уповноваженого з питань інвестицій Уряду України Дебора Фейрлі, співголова IT-комітету Американської торгової палати в Україні Валерій Фіщук, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко, голова Державного агентства з питань електронного уряду Олександр Риженко і керівник проекту "Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послуг" Петро Матіяшек.

За словами Дмитра Шимківа, в перспективі вся територія України буде покрита мобільним зв'язком третього покоління 3G. "Якщо дивитися на стратегію, то ми бачимо, що вся територія України буде покрита 3G, будуть місця, де швидше буде розвиватися 4G. Ми бачимо, що 3G / 4G стимулює операторів збільшити свою прибутковість, а це значить вони стають більш прибутковими, а значить - сплачують додаткові кошти до державного бюджету ", - заявив він.

Анатолій Гіршфельд підкреслив, що для розвитку України потрібно терміново збільшити преференції для вітчизняних виробників, а впровадження інноваційних технологій повинно бути закріплено в стратегії національного розвитку.

"У нас відсутні інвестиції в капітальні фонди, держава повинна створити умови і регуляторний механізм, щоб інвестиції іноземної компанії направляли не на те, як виїхати нашим фахівцям за кордон, а на те, як розвивати індустріальний сектор на території України, де будуть працювати мільйони українців . Це канва, всередині якої треба розробляти програми національного розвитку ", - сказав Гіршфельд.