Реформа аренды жилья: Шуляк рассказала на каком этапе наработки

"В этом году стартовал проект предоставления вынужденным переселенцам субсидий на аренду жилья. Уже сейчас мы можем проанализировать статистику и оказывается, что она не является положительной - арендодатели не очень активно предлагают жилье ВПЛ", - констатировала Шуляк.

По ее словам, главная причина медленного внедрения субсидий - отсутствие реформ на рынке арендных отношений в сфере жилья.

"Люди не хотят показывать свои доходы от предоставления жилья в аренду, потому что это 18% налога на доходы с физических лиц и 5% военный сбор. То есть арендодатель должен заплатить 23% от суммы аренды. В то же время государство не может по-другому предоставлять субсидию, нужно зарегистрировать официальный договор", - пояснила глава профильного парламентского комитета.

Шуляк сообщила, что сегодня в парламенте ведется активная дискуссия с привлечением профильных министерств и экспертного сообщества, чтобы найти баланс между наполнением бюджета и стимулированием развития рынка аренды жилья.

К разработке возможных изменений привлечены представители Комитета налоговой политики, представители профессиональной среды и международных организаций, которые помогают формировать жилищную политику. Главный вопрос - уменьшение налогов для арендодателей.

"Это поможет вывести из тени рынок арендного жилья. От этого выиграют арендодатели, потому что у них будут официальные договоры и доходы, а с этим гораздо проще жить. А также выиграет государство, ведь оно получит налоговые поступления для реализации различных программ", - резюмировала Шуляк.