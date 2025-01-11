Реформа МСЭК. Что делать, если не согласен с заключением экспертных групп

Украинцам разъяснили, как обжаловать решение экспертных команд, заменивших МСЭК. Для этого предусмотрена подача жалобы в бумажной или электронной форме в течение 40 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

Центр оценки функционального состояния лица выполняет важную роль в обеспечении объективности и прозрачности процесса оценки повседневного функционирования лица.

Центр оценки функционального состояния лица:

осуществляет организационно-методическое консультирование экспертных команд;

проверяет обоснованность решений экспертных команд и принятых до 01.01.2025 решений МСЭК;

рассматривает жалобы на решения экспертных команд.

Экспертные команды Центра оценивания рассматривают обращения со всей Украины, место жительства или регистрации человека не имеет значения. В их состав входят врачи из разных государственных учреждений здравоохранения.

Однако возникают случаи, когда человек не согласен с заключением экспертной группы. для таких случаев разработана процедура обжалования заключения.

Подать жалобу можно:

в бумажной форме - отправив жалобу по почте в Центр оценки функционального состояния лица;

в электронной форме - обратившись к лечащему врачу, который должен оформить жалобу в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица.

Срок подачи жалобы - 40 календарных дней с момента направления выписки из решения экспертной команды, которое обжалуется, жалобщику (его уполномоченному представителю).

"Если вы пропустили срок подачи жалобы по уважительным причинам (командировка, временная нетрудоспособность, военная служба), вы можете подать ходатайство о его восстановлении. Центр рассмотрит ходатайство в течение 5 рабочих дней", - пояснили в Минздраве.

Результаты рассмотрения жалобы: