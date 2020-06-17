Реформа ДАБІ триває, попри опір, - експерт

Реформа Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) триває, попри те, що профільний міністр Олексій Чернишов, фактично, перебуває в опозиції до президента і президентської фракції.

Про це заявив економічний експерт Юрій Гаврилечко в коментарі РБК-Україна.

"Реформа триває. Особливо після того, як у квітні голова профільного комітету Андрій Клочко виступив з досить різкою критикою міністра Чернишова, який, за його словами, робить все можливе, щоб загальмувати процес цієї роботи. Але процес пішов, хоч і не з тією швидкістю, з якою обіцяв президент. Втім, до 2021 року, коли повинні заробити 3 окремих інституту замість ДАБІ, все запрацює в повному обсязі", - сказав експерт.

Водночас, за його словами, ситуація, коли профільний міністр, по суті, перебуває в опозиції й до президента, і до президентської фракції одночасно не найвигідніша позиція ні для Чернишова, ні для держави, в цілому.

"Зараз, при ослабленні обмежувальних заходів і виходу з коронакризи, уряд має зробити все можливе, щоб економіка запрацювала, і частина цієї економки – як раз інфраструктура. Але, в ситуації, коли профільний міністр буде працювати сам по собі, ефективності від цього буде мало, відповідно, не можна виключати ймовірну можливість його відставки", - додав Гаврилечко.

Крім того, зазначає експерт, ймовірне призначення відомого забудовника та екс-заступника міністра Мінрегіону та екс-глави виборчого штабу Порошенка в Київській області Лева Парцахадзе в Офіс простих рішень на чолі з Міхеілом Саакашвілі швидше негативно вплине на сферу, адже, "кому як не йому знати, які бонуси й вигоду можна отримувати від контролю містобудівної сфери".

"Примітно, що раніше він був одним з найяскравіших критиків реформи. Але, як тільки пішов галас навколо його призначення – він дуже помітно змінив тональність. Тому логіка його можливого входження в Офіс простих рішень – мені неясна, швидше за все, за цим стоїть ОП і все той же пан Чернишов", - додав експерт.

Нагадаємо, минулого тижня активісти з-поміж противників будівельної мафії відреагували на інформацію про те, що відомий забудовник Лев Парцхаладзе може увійти до складу виконкому Офісу простих рішень на чолі з Міхеілом Саакашвілі.

Як повідомляло РБК-Україна, лобіювати призначення Парцхаладзе може нинішній глава Мінрегіону Олексій Чернишов. Активісти звернулися до міністра Чернишова з вимогами викорінити корупційні схеми в підлеглий йому ДАБІ й перестати гальмувати реформу містобудівної сфери.

Серед союзників Парцхаладзе також називають чиновників з оточення скандального екс-глави ДАБІ Олексія Кудрявцева, який при Порошенко був звільнений за підроблений диплом.