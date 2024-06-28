Реформа БЭБ: каких результатов ожидать и когда это может произойти

Что нужно, чтобы перезагрузка Бюро экономической безопасности оправдала надежды отечественного бизнеса и украинского общества в целом – читайте в колонке президента Ассоциации налогоплательщиков Украины, вице-президента Ассоциации налогоплательщиков Европы, члена наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Григола Катамадзе.

Верховная Рада 20 июня приняла законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). В первом чтении первоначально проект Кабмина был отклонен парламентом. Совместными усилиями бизнеса, депутатов, аналитических центров удалось усовершенствовать его настолько, чтобы международные партнеры и депутаты поддержали обновленный проект. Однако каких результатов ждать, когда они произойдут и чего не хватает нашей системе?

Следует отметить, что принятый законопроект касается порядка избрания руководства БЭБ: главы и заместителей. Крайне важно, чтобы эти изменения произошли. Бизнес будет внимательно наблюдать за конкурсами, которые будут проводиться в ближайшее время.

Однако сами основы работы Бюро определяет закон, принятый еще в 2021 году, действующий и сегодня.

Поэтому уже несколько лет общество и бизнес-среда настаивают на том, чтобы вернуться к тем принципам работы единого аналитического органа с правоохранительной функцией, которые были заложены во время его создания.

В полномочия БЭБ входят:

выявление зон рисков в сфере экономики путем анализа структурированных и неструктурированных данных;

оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения;

предоставление предложений о внесении изменений в нормативно-правовые акты для устранения предпосылок создания схем противоправной деятельности в сфере экономики;

обеспечение экономической безопасности государства путем предотвращения, выявления, прекращения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства;

сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющих на экономическую безопасность государства, и определение способов предотвращения их возникновения в будущем;

планирование мер в сфере противодействия уголовным правонарушениям, отнесенным законом к его подследственности;

выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи;

составление аналитических выводов и рекомендаций для государственных органов с целью повышения эффективности принятия ими управленческих решений по регулированию отношений в сфере экономики.

К сожалению, наша правоохранительная система — это последствия советской системы, работающей таким образом: совершается преступление и на произошедший факт реагируют соответствующие органы. Когда мы говорим об успешной работе правоохранительной системы западного мира, следует понимать, что там уже много десятилетий работает несколько другая система. В успешных странах работает ILP (Intelligence Led Policing) – полицейская деятельность, управляемая разведывательной аналитикой. И эта превенция заложена в законе о Бюро экономической безопасности. При эффективной работе БЭБ именно так и должна работать система.

Ключевым направлением деятельности органа должна стать аналитическая функция. И власть должна сделать все, чтобы усилить эти функции – например, путем предоставления бесплатного доступа БЭБ к уже созданным государственным информационным системам.

Для того, чтобы соблюдать и выполнять качественно вышеуказанные требования, необходимы качественные специалисты, высококлассные работники. Люди, которые понимают, как должно работать государство. Поэтому должна пройти переаттестация и набор новых сотрудников, что также предусмотрено принятым законом.

Для оценки внесенных изменений необходимо установить критерии эффективности работы обновленного Бюро экономической безопасности, определить так называемые KPI, подвергающиеся постоянному контролю.

В разные периоды представители бизнеса заявляли о незаконном давлении со стороны правоохранительных органов. Поэтому параллельно с началом перезагрузки бюро следует делать шаги, связанные с изменениями Уголовного процессуального кодекса относительно:

ограничения полномочий Национальной полиции и БЭБ в части предоставления поручений уполномоченным Службы безопасности Украины;

обеспечения возможностей обжалования следственному судье любых действий или бездействия, в том числе решений следователя, прокурора;

запрета повторного открытия производства по тем же самым основаниям после положительного решения для бизнеса, вследствие обжалования предыдущих действий правоохранительных органов;

ответственного хранения и немедленного возвращения владельцам арестованного имущества после решения;

избрания обоснованного и соразмерного уровня залога и предварительных мер;

запрета изъятия материальных ценностей, не указанных в определении следственного судьи;

разрешения изъятия критически важного имущества средств труда, являющегося составной частью хозяйственной деятельности, только на исключительных основаниях;

возложение на следственных судей обязанности проверки и соблюдения органами досудебного расследования требований подследственности;

возврат сроков досудебного расследования и процедуры их продления в фактических уголовных производствах, за исключением тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.

Государство должно понимать: для того, чтобы качественно работало Бюро, - квалифицированных сотрудников мало, необходимо соответствующее материальное обеспечение. Понимая очень тяжелую ситуацию с финансированием государственных структур, власти вместе с новым, уже обновленным руководством БЭБ должны приложить все усилия, чтобы получить международную техническую помощь и спонсирование. При этом можно даже отправить сотрудников на краткосрочное обучение в успешные страны мира, где качественно борются с экономическими преступлениями.

Следующее и очень важное: БЭБ должно активно сотрудничать с соответствующими структурами, коллегами из разных государств, таких как Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Италия.

Не следует ожидать экономического чуда сразу после того, как будет избрано новое руководство. Такого не будет. При эффективном использовании всех инструментов и выполнении вышеперечисленных требований начало продуктивного функционирования можно ожидать через два года. Конечно, за это время могут быть успешные кейсы, но совершенная система не появится в течение первых шести месяцев или года. За это время Бюро должно продемонстрировать тенденцию улучшения своей работы и оправдать доверие бизнеса и общества.