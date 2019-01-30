У реєстрі судових рішень опублікований повний текст вироку Януковичу

‏Текст вироку було оприлюднено у середу, 29 січня

В Едином реестре судебных решений опубликован полный текст приговора президенту-беглецу Виктору Януковичу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте реестра.

Отметим, полный текст приговора был отослан судом 24 января, а обнародован сегодня, 29 января.

"Лицо_12 (Виктор Янукович, - ред.) признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины и назначить ему наказание по ч. 1 ст. 111 УК Украины, в виде 13 лет лишения свободы, по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины, в виде 12 лет лишения свободы. На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем частичного сложения строгого наказания более строгим, определить лицу_12 окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в тексте приговора.

Отметим, приговором предусматривается взыскать с президента-беглеца в пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561 гривен 20 копеек.

Добавим также, приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая ​​жалоба не была подана.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 24 января признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене. Суд избрал ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отметим, что срок исчисляется с момента задержания.

Как писало РБК-Украина, защита Януковича в деле о госизмене подаст апелляцию на приговор, по которому экс-президент осужден на 13 лет тюрьмы. Адвокат Януковича Александр Горошинский также назвал вынесенный Януковичу приговор политическим преследованием.