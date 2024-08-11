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Регистрация ФЛП в Украине: как сделать это через "Дію"

Воскресенье 11 августа 2024 22:52
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Регистрация ФЛП в Украине: как сделать это через "Дію" Иллюстративное фото: в Украине ФЛП можно зарегистрировать через "ДІю" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине каждый гражданин, имеющий собственное дело, может открыть ФЛП в электронном виде с помощью портала "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал правительства.

Для того чтобы таким образом зарегистрировать ФЛП нужно выполнить следующие шаги:

  • зарегистрироваться или авторизоваться (если зарегистрированы) в кабинете гражданина на портале "Дія";
  • заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление квалифицированной электронной подписью физического лица;
  • заявление будет направлено в Единый государственный реестр для государственной регистрации ФЛП онлайн без участия регистратора.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе "Услуги – Заказанные услуги".

Уведомление о результате также поступит на электронную почту и кабинет гражданина на портале "Дія".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине упрощенную систему налогообложения использует около 1,7 миллиона налогоплательщиков, генерирующих относительно стабильные налоговые поступления – около 0,9% ВВП в период 2020-2022 годов. В 2023 году в Украине было 207 тысяч ФЛП первой группы и 590 тысяч - второй группы.

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