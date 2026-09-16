REDMI Note 17 выходит на рынок Украины: 3 дня без подзарядки, качество Titan и версия Pro Max

Качество Titan: защита, проверенная падениями и водой

Возглавляет линейку первой в истории серии Pro Max. Серия REDMI Note уже пересекла отметку в 500 млн поставленных смартфонов в мире и продолжает свой главный принцип – делать премиальные возможности более доступными. Старт продаж в Украине – 16 сентября 2026 года на маркетплейсе Алло.

REDMI Note 17 Pro Max 5G и REDMI Note 17 Pro 5G стали первыми в индустрии смартфонами с 5-звездной сертификацией TÜV SÜD.

Особенности защиты моделей линейки:

падение – тесты с высоты до 3 м на гранитную поверхность

вода – погружение на глубину 2 м продолжительностью до 72 часов, защита IP66/IP68

экран – стекло Corning Gorilla Glass Victus 2

В обиходе это спасет от многих привычных проблем: смартфон соскользнул со стола, попал под дождь, им пользуются мокрыми руками или достают из кармана на ходу.

Само повреждение корпуса и контакт с водой Xiaomi называет среди главных причин, по которым устройство меняют раньше, чем он отработает свой ресурс.

Батарея, которой хватает на три дня

Особенности батареи линейки:

REDMI Note 17 Pro Max 5G – 9210 мАч, самая большая батарея из смартфонов Xiaomi, представленных в Европе. По данным производителя одного заряда хватает до трех дней. Благодаря поддержке гиперзарядки 100 Вт зарядка в течение 20 минут дает запас энергии на полный день, а еще есть поддержка реверсивной зарядки до 27 Вт.

– 9210 мАч, самая большая батарея из смартфонов Xiaomi, представленных в Европе. По данным производителя одного заряда хватает до трех дней. Благодаря поддержке гиперзарядки 100 Вт зарядка в течение 20 минут дает запас энергии на полный день, а еще есть поддержка реверсивной зарядки до 27 Вт. REDMI Note 17 Pro 5G – 8340 мАч и гиперзарядка 67 Вт.

– 8340 мАч и гиперзарядка 67 Вт. REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 – по 7700 мАч и турбозарядка 45 Вт.

По результатам внутренних тестов Xiaomi, батарея сохраняет более 80% своей начальной емкости после периода, эквивалентного более шести годам типичного использования.

Автономность не должна заметно просесть уже на второй год – а именно тот момент, когда смартфон обычно начинают рассматривать на замену.

1,5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 и AI от Google

Обе Pro-модели получили 6,83-дюймовые дисплеи с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 3500 нит – изображение остается читаемым даже на улице в солнечный день. REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 имеют еще большие экраны – 6,99 дюйма.

REDMI Note 17 Pro Max 5G работает на Snapdragon 6 Gen 5: это запас под требовательные игры, 4K-контент и активную многозадачность плюс усиление громкости до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G ориентирован на плавную работу в повседневных задачах.

Google Gemini и "Обвести и найти" из Google доступны по всей серии – найти информацию об объекте на экране можно без переходов между приложениями. Pro Max дополнительно поддерживает Xiaomi HyperAI для рабочих и творческих задач.

Фото и видео: меньше настроек, больше результата

Камеры серии настроены на естественную передачу обыденных сюжетов и портретов. REDMI Note 17 Pro Max 5G делает акцент на реалистичных оттенках кожи, деталях лица и цветах при разном освещении.

Все модели поддерживают одновременную запись видео с двух камер, Pro Max – еще и 4K с частотой 30 кадр/с. Обе Pro-модели получили профессиональный режим видео, поддержку Live Moment и AI Creativity Assistant: убрать лишний объект или отблеск или улучшить портрет можно в смартфоне без отдельных программ.

Pro или Pro Max: кому какая модель

REDMI Note 17 Pro 5G – универсальный вариант. Усиленная конструкция, 8340 мАч, быстрая зарядка и современные возможности для ежедневных задач. Для тех, кому нужен надежный смартфон ежедневно с оптимальным соотношением возможностей и цены.

REDMI Note 17 Pro Max 5G – модель с максимальной комплектацией серии. Самая большая батарея, гиперзарядка 100 Вт, Snapdragon 6 Gen 5, Xiaomi HyperAI и расширенные возможности для работы с фото и видео. Вариант для тех, кто много путешествует, снимает и монтирует контент, держит открытыми навигацию и несколько приложений одновременно и нагружает смартфон в течение дня.

Где купить

Уже с 16 сентября вся серия REDMI Note 17 будет доступна на маркетплейсе Алло – все четыре модели в разных цветах и с разными конфигурациями памяти. Акционные цены стартуют от 9999 грн, максимальная выгода – до 3000 грн в зависимости от модели.

Выбирайте REDMI Note 17 Pro 5G или REDMI Note 17 Pro Max 5G под свой сценарий – и получите смартфон, рассчитанный на годы активного использования.