"Ред Булл" определился с будущим Переса в команде

34-летний гонщик удержался в статусе боевого пилота "красных быков". Руководство команды решило не изменять состав пилотов на следующий год.

Перес продолжит выступления за "Ред Булл". Мексиканец сумел заручиться поддержкой новых спонсоров к уже имеющимся с орбиты миллиардера Карлоса Слима. Менеджмент конюшни уже якобы согласовал с гонщиком выпуск новых линеек одежды и другой атрибутики на сезон-2025.

В течение нескольких месяцев в паддоке циркулировала информация о неизбежном освобождении Переса. Опытный пилот провалил нынешний сезон – он всего 4 раза финишировал на подиуме еще на старте года. Претендентами на место мексиканца называли Лиама Лоусона из РБ и Франко Колапинто ("Уильямс").

Кто такой Серхио Перес

Уроженец Гвадалахары, карьеру в картинге начал в 6 лет. Выступал в различных сериях вроде A1, британской Формулы-3, азиатской GP2 и GP2 Series.

Под эгидой F1 дебютировал в сезоне-2011 за рулем "Заубера". Два года спустя оказался в "Макларене", а спустя еще сезон присоединился к "Форс Индии". Там выступал 7 лет и покинул уже конюшню "Рейсинг Пойнт". В болиде "Ред Булла" финишировал четвертым в дебютном сезоне, а затем был третьим и вторым в общем зачете соответственно.

В общей сложности провел 282 гран-при. Одержал 6 побед, завоевал 3 поула, 39 раз взошел на подиум. За годы выступлений в Формуле-1 показал 12 самых быстрых кругов.