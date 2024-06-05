"Ред Булл" выбрал напарника Ферстаппена на следующие два сезона

34-летний гонщик заключил новый контракт с "Ред Буллом". Он останется в рядах конюшни минимум еще на два сезона.

Перес будет выступать за чемпионскую команду до конца 2026 года. Ранее договор на тот же период заключил трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. "Ред Булл" стал третьей конюшней после "Феррари" и "Макларена" со сформированной парой пилотов на три сезона.

В этом году Перес набрал 107 очков. Он трижды финишировал вторым (Бахрейн, Саудовская Аравия, Япония), а также по одному разу третьим, пятым и восьмым. На Гран-при Монако мексиканец выбыл из-за аварии.

Кто такой Серхио Перес

Уроженец Гвадалахары, карьеру в картинге начал в 6 лет. Выступал в различных сериях вроде A1, британской Формулы-3, азиатской GP2 и GP2 Series.

Под эгидой F1 дебютировал в сезоне-2011 за рулем "Заубера". Два года спустя оказался в "Макларене", а спустя еще сезон присоединился к "Форс Индии". Там выступал 7 лет и покинул уже конюшню "Рейсинг Пойнт". В болиде "Ред Булла" финишировал четвертым в дебютном сезоне, а затем был третьим и вторым в общем зачете соответственно.

В общей сложности провел 269 гран-при. Одержал 6 побед, завоевал 3 поула, 39 раз взошел на подиум. За годы выступлений в Формуле-1 показал 11 самых быстрых кругов.