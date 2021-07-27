У річпорту Дніпра під відкритим небом виявлений схрон небезпечних хімречовин

Таке недбале ставлення до поводження з небезпечними речовинами, може привести до забруднення річки і берега.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву ГО "Антикорупційна правозахисна рада".
Речпорт знаходиться на вулиці Амур-Гавань, 11. Це район з'їзду з Амурського мосту. Належить річпорт "Укррічфлоту".
Під час виїзду в річпорт вдалося зафіксувати, що співробітники ігнорують правила поводження з речовинами, відходами і матеріалами, які є шкідливими для здоров'я людей і навколишнього середовища.
Також були встановлені працівники підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території річпорту. Саме ці працівники закуповують небезпечні хімічні речовини, займаються їх зберіганням, транспортуванням і реалізацією. Зберігають шкідливу хімію в річпорту під відкритим небом.
За фактом зберігання в річпорту Дніпра хімічних речовин правоохоронці почали проводити розслідування.
Раніше повідомлялося, що вчені та екологи попередили про те, що роботи в Чорнобилі на річці Прип'ять загрожують 8 мільйонам українців.
Нагадаємо, навесні 2020 року екологи шокували прогнозом про те, що Україна залишиться без річок.