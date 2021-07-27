У річпорту Дніпра під відкритим небом виявлений схрон небезпечних хімречовин

Речпорт знаходиться на вулиці Амур-Гавань, 11. Це район з'їзду з Амурського мосту. Належить річпорт "Укррічфлоту".

Під час виїзду в річпорт вдалося зафіксувати, що співробітники ігнорують правила поводження з речовинами, відходами і матеріалами, які є шкідливими для здоров'я людей і навколишнього середовища.

Також були встановлені працівники підприємств, які здійснюють господарську діяльність на території річпорту. Саме ці працівники закуповують небезпечні хімічні речовини, займаються їх зберіганням, транспортуванням і реалізацією. Зберігають шкідливу хімію в річпорту під відкритим небом.

За фактом зберігання в річпорту Дніпра хімічних речовин правоохоронці почали проводити розслідування.