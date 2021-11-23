"Мова про перекриття руху не йде": у КМДА спростували інформацію про міст Патона

Інформація про перекриття мосту Патона із 29 листопада не відповідає дійсності і є маніпуляцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

"Сьогодні триває процедура закупівель щодо розробки проектно-кошторисної документації із реставрації з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона. Після визначення переможця розпочнуться роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації. Мова про перекриття руху на мосту взагалі не йде! І подібна інформація є навмисною маніпуляцією", - підкреслив Микола Поворозник.

Він зазначив, що, враховуючи аварійний стан споруди, із 2020 року обмежено в’їзд на міст будь-якого транспорту, навантаження на вісь якого перевищує 6 тонн, а також обмежено рух крайніми правими смугами в обох напрямках. Усе це зроблено для зменшення навантаження на споруду. І саме у такому режимі міст продовжує працювати.