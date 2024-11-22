Ребров вспомнил противостояние с Бельгией на Евро-2024 и хочет сделать шаг вперед

"Сине-желтые" встретятся с командой Бельгии. Первый матч украинцы проведут 20 марта на условно домашней арене. Ответный матч – 23 марта на выезде.

"Жребий - это всегда вызов, особенно когда речь идет о командах такого уровня, как сборная Бельгии. Мы хорошо знаем эту команду, ведь уже встречались с ней на Евро-2024, поэтому имеем представление о ее стиле игры и сильных сторонах", - заверил специалист. .

Он понимает, что это будет непростое противостояние, но, по словам наставника, на данном этапе простых соперников просто не существует. Бельгия, как и Сербия, и Венгрия с Шотландией - команды элитной группы.

"Поэтому воспринимаем каждый матч с такими соперниками как возможность проверить себя и шагнуть вперед", - заметил Ребров.

Украина в Лиге наций 2024/25

"Сине-желтые" играли в группе В1 вместе с Чехией, Грузией и Албанией. Команда неудачно начала турнир, потерпев два поражения на старте - от албанцев (1:2) и чехов (2:3).

Однако в четырех оставшихся матчах подопечные Реброва одержали две победы и дважды сыграли вничью. Это позволило им в последнем туре вскочить с четвертого места в группе на второе и побороться за место в элитной компании.

Турнирные пути сборной Украины с "красными дьяволами" пересеклись однажды. На групповом этапе Евро-2024 команды расписали нулевую ничью. Такой результат не позволил подопечным Сергея Реброва выйти в 1/8 финала турнира.