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Ребров в сборной Украины: УАФ решила судьбу тренера после неудачи на Евро-2024

Киев, Среда 10 июля 2024 17:55
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Ребров в сборной Украины: УАФ решила судьбу тренера после неудачи на Евро-2024 Фото: Сергей Ребров остался наставником сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола решила оставить Сергея Реброва в должности главного тренера национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

В столичном Доме футбола состоялось заседание исполнительного комитета организации. Одним из пунктов повестки дня стали выступления сборных команд.

Президент УАФ Андрей Шевченко после обсуждения вопроса предложил выразить полную поддержку Реброву и его штабу. Это предложение главы ассоциации поддержали все члены исполкома. Следующая задача наставника "сине-желтых" – подготовка к Лиге наций и квалификации к ЧМ-2026.

Шевченко также анонсировал отдельное заседание комитета национальных сборных. Она состоится перед стартом Лиги наций в сентябре. На нем проанализируют выступления национальной команды на Евро-2024, олимпийской сборной Украины на Играх в Париже, а также двух юношеских команд.

Сборная Украины на Евро-2024

"Сине-желтые" попали в группу E турнира. Там ее соперниками стали сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

Команда Реброва начала чемпионат с громкого фиаско против румын (0:3). Далее сборная Украины одержала волевую победу над словацкими "соколами" (2:1) с голами Шапаренко и Яремчука. В финальном же туре "сине-желтые" расписали нулевую ничью с бельгийцами.

На групповом этапе Украина набрала солидные 4 пункта, но финишировала последней в квартете. Остальные команды набрали те же 4 очка, но благодаря лучшим дополнительным показателям оказались в 1/8 финала Евро-2024.

К слову, ранее Ротань объявил список вызванных в сборную Украины на Олимпийские игры-2024.

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Сергей Ребров Сборная Украины
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