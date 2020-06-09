Ребров може очолити турецький гранд наступного сезону

Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров з наступного сезону може очолити турецький "Фенербахче". Стамбульський клуб давно вів переговори з українським фахівцем і зараз сторони дійшли згоди.

Про це повідомляє портал Turkiye Gazetesi.

За наявною інформацією, Ребров вже повідомив керівництву угорського клуб, що піде після закінчення сезону. Спеціаліст знаходиться в постійному контакті з представниками "Фенербахче".

Контракт Сергія Реброва з "Ференцварошем" діє ще три роки, але останнім часом його активно пов'язували з можливим поверненням в київське "Динамо", яке він очолював з 2014 по 2017 рік, двічі приводячи їх до перемоги в чемпіонаті України.

Ребров як футболіст виступав у складі "Фенербахче" з 2002 по 2004 рік. Наразі стамбульський клуб залишається без головного тренера після звільнення в початок березня Ерсуна Янала. "Канарки" йдуть лише сьомими в турнірній таблиці турецької Суперліги.

Нагадаємо, "Ференцварош" під керівництвом українського тренера Сергія Реброва вперше за 15 років вийшов у груповий раунд єврокубка.

У нинішньому розіграші турніру команда українця лідирує, випереджаючи "Фехервар" на дев'ять пунктів.