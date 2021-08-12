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Ребров про тренерство у збірній України: я відданий своєму контракту з "Аль-Айн"

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Четвер 12 серпня 2021 18:52
Ребров про тренерство у збірній України: я відданий своєму контракту з "Аль-Айн" Фото: Сергій Ребров (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Тренер клубу ОАЕ "Аль-Айн" Сергій Ребров заявив, що отримав пропозицію стати головним тренером збірної України. Однак він залишиться працювати в клубі, з яким цього літа підписав контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю клубному сайту.

"Я був би, безумовно, щасливий, якби взяв на себе завдання тренувати національну збірну своєї країни. Але зараз я тут, в "Аль-Айні", і я прихильний своєму контракту. Тільки у випадку, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов'язково візьмуся за роботу тренером збірної України", - заявив Ребров.

Нагадаємо, раніше в УАФ заявили, що кандидатура Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України є в пріоритеті, але також розглядаються й інші кандидати.

Очікувалося, що УАФ призначить головного тренера збірної 9 серпня. Однак після засідання виконкому УАФ було прийнято рішення провести переговори з потенційними кандидатами на посаду.

Наступне засідання виконкому УАФ відбудеться 12 серпня.

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