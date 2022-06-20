RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ребров намагається переманити до ОАЕ капітана "Динамо", – джерело

Фото: Сергій Сидорчук (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Шанс продовжити кар'єру на Близькому Сході отримав півзахисник київського "Динамо" Сергій Сидорчук. Інтерес до нього проявляє еміратський "Аль-Айн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бомбардир".

У послугах хавбека вітчизняного гранда особисто зацікавлений керманич "Аль-Айна" Сергій Ребров. Український фахівець раніше підтвердив, що намагається підписати співвітчизників.

"Пам'ятаєте Сергій Ребров говорив, що намагається запросити у свій клуб "Аль-Айн" українців? Так от один з них – Сергій Сидорчук", – ідеться в повідомленні.

Капітан "Динамо" має чинний до літа 2023 року контракт із киянами. Наразі невідомо, чи сам Сидорчук і керівництво "біло-синіх" готові розглядати пропозицію з ОАЕ.

Сергій Сидорчук є вихованцем запорізького "Металурга", а кольори "Динамо" захищає з 2012-го. У складі столичного гранда він відіграв уже 10 сезонів, тричі став чемпіоном України, а також здобув по три Кубка та Суперкубка країни.

Нагадаємо, що німець Клозе розпочав самостійну тренерську кар'єру в сусідній Австрії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергей РебровДинамо