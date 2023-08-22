Ребров перевел универсала "Динамо" в основной список сборной Украины

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров решил внести изменения в список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" обновил обнародованный вчера список вызванных на сентябрьский сбор футболистов. К 25-ти исполнителям Ребров добавил Александра Караваева из киевского "Динамо". Сначала он оказался в резервном списке тренера.

"Динамовец" в сборной может закрыть позиции правого защитника и флангового полузащитника. За место в основе команды он будет конкурировать с одноклубником Тымчиком и "горняком" Коноплей. Справа в средней линии сыграет Ярмоленко, Цыганков или Зубков.

В нынешнем сезоне Караваев провел 3 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 мяча. Универсал забил "Минаю" в стартовом туре УПЛ и "Арису" в квалификации Лиги конференций. В рядах сборной Украины Караваев всего сыграл 47 поединков (2 гола).

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. В свою очередь безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.