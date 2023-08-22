ua en ru
Вт, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ребров перевел универсала "Динамо" в основной список сборной Украины

Киев, Вторник 22 августа 2023 17:00
UA EN RU
Ребров перевел универсала "Динамо" в основной список сборной Украины Фото: Александр Караваев оформил 2 мяча за "Динамо" в сезоне 2023/24 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров решил внести изменения в список футболистов, которые будут готовиться к сентябрьским матчам квалификации к Евро-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Наставник "сине-желтых" обновил обнародованный вчера список вызванных на сентябрьский сбор футболистов. К 25-ти исполнителям Ребров добавил Александра Караваева из киевского "Динамо". Сначала он оказался в резервном списке тренера.

"Динамовец" в сборной может закрыть позиции правого защитника и флангового полузащитника. За место в основе команды он будет конкурировать с одноклубником Тымчиком и "горняком" Коноплей. Справа в средней линии сыграет Ярмоленко, Цыганков или Зубков.

В нынешнем сезоне Караваев провел 3 матча во всех турнирах, в которых оформил 2 мяча. Универсал забил "Минаю" в стартовом туре УПЛ и "Арису" в квалификации Лиги конференций. В рядах сборной Украины Караваев всего сыграл 47 поединков (2 гола).

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. В свою очередь безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.

К слову, ранее Мельгоса объявил состав сборной Украины U-21 на сентябрьские матчи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Сергей Ребров
NEWS
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
Крым будем освобождать, скорее всего, военным путем, - Данилов
DAILY
Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Уроки между тревогами. Как в Украине будут работать школы и к чему готовиться родителям