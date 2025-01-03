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Ребров хочет играть с Бельгией на фартовом стадионе и просит тренировочный сбор перед Лигой наций

Киев, Пятница 03 января 2025 16:45
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Ребров хочет играть с Бельгией на фартовом стадионе и просит тренировочный сбор перед Лигой наций Фото: Где сыграет сборная Украины домашний поединок с Бельгией (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров выбрал приоритетное место проведения номинально домашнего матча плей-офф Лиги наций с Бельгией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sport.ua.

Поединок с бельгийцами запланирован на 20 марта. Изначально планировалось, что его примет один из городов Польши или Германии. Но сейчас фаворит - испанская Мурсия.

Представители Украинской ассоциации футбола уже изучают финансовые условия аренды местного стадиона "Нуэва-Кондомина" и логистические вопросы. Владельцем арены является клуб третьего испанского дивизиона "Реал Мурсия". Стадион способен принять 31 179 зрителей.

Если переговоры с испанцами пройдут успешно, тренерский штаб сборной будет просить УПЛ перенести на один-два дня матчи 21 тура чемпионата с участием "Шахтера" и "Динамо" (базовая дата - 15 марта). Тогда Ребров смог бы привлечь как можно больше сборников для проведения краткосрочного этапа подготовки непосредственно в Мурсии.

Этот город на юго-востоке Испании хорошо знаком футболистам молодежной сборной Украины. Они успешно проводили здесь отборочные матчи чемпионата Европы 2025 года.

Ответный матч плей-офф Лиги наций Бельгия -- Украина состоится 23 марта в Брюсселе.

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Сергей Ребров УПЛ Футбол
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