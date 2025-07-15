С РЭБ и пулеметами. Россияне пытаются с моря защитить оборонный завод в Керчи (фото)

"Оккупанты поставили баржу с элементами пассивной РЭБ на входе в бухту судостроительного завода "Залив" в Керчи. На барже установлены мачты с угловыми отражателями, которые искажают радиолокационный сигнал головки самонаведения ракеты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что баржа официально называется судном-мишенью "Большой корабельный щит проекта 436 бис".

Судя по опубликованному фото, к барже также пришвартован артиллерийский катер проекта 1204 "Шмель". Это речной артиллерийский легко бронированный катер в 73 т водоизмещения, длиной 27 м, скоростью до 24 узлов. В Азовское море такие катера во время войны перешли из состава Каспийской флотилии.

Что известно о заводе "Залив"

Судостроительный завод "Залив" (Судостроительный завод № 532) - это одно из крупнейших оборонных предприятий в Крыму, расположенное в городе Керчь. Предприятие специализируется на строительстве танкеров и контейнеровозов, а также ремонте судов различного типа и тоннажа.

В советские годы завод занимался производством танкеров типа "Крым" и "Панамакс", военных фрегатов и нефтяных платформ. Также на предприятии были построены фрегаты "Гетман Сагайдачный", "Николаев" и "Днепропетровск". После оккупации Крыма россияне используют завод для производства малых ракетных кораблей типа "Циклон".