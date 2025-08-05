Реальность творит новую Европу

О становлении нового мирового порядка после прихода к власти Дональда Трампа и необходимости решительных действий со стороны Европы - читайте в колонке экс-главы МИД Германии Йошки Фишера.

Главное:

Как на место мирового порядка, основанного на правилах, приходит порядок, основанный на силе?

Осознали ли это в столицах Европы?

Какие главные задачи сейчас стоят перед Европейским союзом?

Мы являемся свидетелями хаотичного становления нового мирового порядка, и этот процесс происходит под влиянием трех лидеров, которые открыто враждебно настроены к Европейскому Союзу: президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин. Этот новый порядок будет иметь мало общего с тем, что царил во второй половине двадцатого века и в первые два десятилетия двадцать первого под руководством США. Хотя ключевые национальные игроки остаются теми же, их роли изменились, равно как и их политический и экономический вес.

Вместо международного порядка, основанного на правилах, который Соединенные Штаты выковали после Второй мировой войны, мы увидим порядок, основанный на силе, формируемый исключительно геополитикой. Вместо глобальной свободной торговли мы увидим соперничество между крупными экономическими блоками с нулевой суммой, что означает тенденцию к автаркии. А вместо аналогового мира мы увидим все более цифровой, где прорывы в области искусственного интеллекта станут решающими факторами в экономической жизни, возможно, даже определяя политический контроль.

Эта трансформация, несомненно, является доминирующим глобальным макротрендом нашего времени. Она не только повлияет на Европу, но и, вероятно, определит, выживет ли Европа в какой-либо узнаваемой форме. В конце концов, "Европа" - это больше, чем географическое обозначение. Это политическая реальность; континентальная конфедеративная группа тесно связанных между собой государств, скрепленных не военной силой, а общими идеями и ценностями.

Как и международный порядок во главе с США, который сейчас исчезает, ЕС сформировался сразу после войны в Западной Европе. Послевоенная Европа была чрезвычайно успешной как проект экономического объединения некогда враждебных государств. Она процветала в условиях военной и политической безопасности, которую обеспечивал оборонный зонтик США, и послевоенной системы мировой торговли, которую Америка помогла расширить и поддержать.

Но по мере того, как упадок американского порядка становился все более заметным в последние годы, ЕС переживал серьезные политические кризисы. В 2016 году был нанесен двойной удар: Соединенное Королевство проголосовало за выход из состава Союза, а американцы впервые избрали Трампа. Оглядываясь назад, мы понимаем, что эти события изменили все.

Благодаря подъему Китая и финансовому кризису 2008 года сцена для глобальных потрясений уже была подготовлена. И хотя Brexit и шокирующая победа Трампа тогда не воспринимались как смертельный удар по порядку, возглавляемому США, они высвободили разрушительные силы, которые притаились под поверхностью в течение длительного времени.

Потенциал этих сил стал очевидным после полномасштабного вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, за которым последовало переизбрание Трампа в прошлом году. Мелкие споры между Великобританией и ЕС были быстро забыты, на смену им пришла новая военная солидарность с Украиной и новые коллективные усилия, направленные на достижение солидарности в сфере обороны и безопасности во всей Европе.

Политики и политические лидеры в Лондоне, Брюсселе и важнейших европейских столицах поняли, что ситуация коренным образом изменилась. Новая суровая реальность, олицетворенная Путиным, заставила всех европейцев (как в ЕС, так и за его пределами) снова оказаться в одной геополитической лодке. Когда речь идет о безопасности, европейцы имеют общий интерес. Норвегия и Великобритания так же уязвимы к последствиям российской военной агрессии, как и Польша, Финляндия, Швеция, Германия и Франция. Европейские лидеры и большинство граждан понимают, что если Трамп прекратит гарантии безопасности Америки и выведет американские войска, Европе придется защищать свои границы - и само свое существование - в одиночку.

Под угрозой Путина и давлением Трампа Европа должна найти способ развивать собственную независимую обороноспособность. Хотя она должна поддерживать трансатлантическое партнерство как можно дольше, она не может игнорировать тот факт, что Америка под руководством Трампа является фундаментально ненадежной. Должен быть план Б. Все европейские страны, как в ЕС, так и за его пределами, должны перевооружиться и разработать планы для любого из двух сценариев: один с Америкой, а другой - без нее.

В обоих случаях европейские страны должны как можно теснее сотрудничать не только над обороной, но и над возрождением европейской экономики. Это требует совместного лидерства таких крупных игроков, как Франция, Великобритания, Германия, Италия и Польша, которые имеют необходимые гуманитарные, военные и экономические ресурсы, а теперь и политическую волю. Перед лицом сегодняшних реалий вчерашние идеологические разногласия стали почти бессмысленными. Центральные вопросы европейской политики больше не касаются расширения ЕС, интеграции и национальной независимости; они, прежде всего, касаются защиты европейской свободы и отстаивания общих ценностей.

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