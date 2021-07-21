На реалізацію проекту по житлу для переселенців вже направлено перші 5 млн євро, - Чернишов

"Забезпечення житлом залишається одним з найгостріших соціальних питань в Україні та особливо актуальним для внутрішньо переміщених осіб. Тільки у відкритих електронних реєстрах учасників програм Держмолодьжитла обліковуються понад 18 тис таких сімей і співпраця з KfW та Мінреінтеграції є надзвичайно важливою в контексті вирішення цього питання", - зазначив Олексій Чернишов.

Загалом, на фінансування програми "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" Урядом Німеччини через банк KfW було виділено грант у розмірі 25,5 млн євро. Кредити внутрішньо переміщеним особам надаватимуться на термін до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім’ю).

Об’єктами кредитування можуть бути квартира у багатоквартирному житловому будинку чи одноквартирний житловий будинок, прийняті в експлуатацію не більше 35 років тому чи реконструйовані не більше 25 років тому.

"Для участі у програмі сформовано окремий реєстр громадян (на базі чинних реєстрів), які ведуть регіональні управління Держмолодьжитла. Відбір 150 переможців відбувся 21 липня. Він здійснювався шляхом випадкового вибору за допомогою генератора випадкових чисел. Процедура відбору транслювалася на YouTube-каналі фонду о 14-00", – наголосив голова правління Держмолодьжитла Сергій Комнатний.

За результатами проведеного відбору регіональні управління Держмолодьжитла не пізніше ніж наступного робочого дня повідомлять переможців про необхідність подання документів, визначених Порядком.

Окрім того, перелік переможців проведеного відбору буде опубліковано на офіційному вебсайті Держмолодьжитла та його регіональних управлінь.