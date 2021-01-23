Реалізація Національної економічної стратегії за 10 років зможе подвоїти ВВП України, - експерт

Результатом втілення Національної економічної стратегії може стати зростання ВВП України у два рази за 10 років, згідно з прогнозом аналітиків Центру економічного відновлення.

Про це повідомив директор ЦЕВ, радник прем'єр-міністра Кирило Криволап під час першої зустрічі з широкого обговорення Національної економічної стратегії-2030 за участі прем'єра, представників Кабміну, Верховної ради та Офісу президента.

"Реалістична мета для України - це подвоєння ВВП за 10 років. І це означає, що дохід на душу населення зросте приблизно у три рази", - підкреслив Криволап.

За словами директора Центру економічного відновлення, для досягнення цієї амбітної мети важливим є втілення ініціатив, напрацьованих у векторі "Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність" Національної економічної стратегії.

Зокрема, йдеться про запуск механізму податкових пільг зовнішнім інвесторам, введення спеціальних податкових режимів, амністії капіталу та накопичувальної пенсійної системи, відкриття та розвиток індустріальних парків, Фонду фондів тощо.

"Напрямки "інвестиційна привабливість" та "ринки капіталу" дають близько третини економічного зростання. І, фактично, на десятий рік імплементації Стратегії це може дати додаткових 95 млрд доларів США до ВВП країни. Тому це важливі аспекти - створення фондового ринку, ринку капіталів та залучення прямих іноземних інвестицій", - зазначив Криволап.

Зазначимо, на основі широкого обговорення Національної економічної стратегії буде розроблено прокт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для програми дій уряду на 21-23 рр. та перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Нагадаємо, Центр економічного відновлення - це платформа, на якій працюють понад 400 фахівців з різних сфер. Йдеться про представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільноти та державних органів.

ЦЕВ займається підтримкою уряду у розробці рішень з реагування на економічні виклики та стратегій для подальшого економічного зростання. Процес розробки НЕС-2030 є повністю відкритим та публічним.