RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Реал" отказался продать Лунина: известна причина

Фото: Андрей Лунин во время турне в США (marca.com)
Автор: Антон Федорцив

Испанский "Вильярреал" не смог приобрести вратаря сборной Украины Андрея Лунина из мадридского "Реала".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensa Central.

24-летний украинец всерьез заинтересовал "Желтую субмарину". Однако "Реал" не удовлетворило первое предложение левантийцев.

"Вильярреал" хотел выкупить Лунина за 3 млн евро. Президент "сливочных" Флорентино Перес стремится получить больше. Королевский клуб якобы отпустит голкипера, если заинтересованные в подписании резервиста предложат 5 миллионов.

В конце летнего трансферного окна "Вильярреал" может выйти на "Реал" с еще одним предложением. Если мадридцы продадут Лунина, подпишут нового дублера для Тибо Куртуа. Скорее всего, им станет Давид Сория из "Хетафе".

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо". В межсезонье украинец сыграл 2 спарринга - против "Милана" (3:2) и МЮ (2:0).

К слову, украинец Кухаревич переехал в чемпионат Англии из французского "Труа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалЧемпионат ИспанииАндрей Лунин