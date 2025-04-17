"Реал" сложил полномочия: у Лиги будет новый чемпион

Лига чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Интер" - "Бавария" - 2:2 (первый матч - 2:1)

Голы: Мартинес, 58, Павар, 61 - Кейн, 52, Дайер, 76

"Реал" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Винисиус, 67 - Сака, 65, Мартинелли, 90+3

Незабитый пенальти: Сака (А), 13 (вратарь)

"Интер" четыре раза играл с "Баварией" на своей арене в еврокубках и неизменно уступал. До поры до времени казалось, что неприятная для хозяев традиция сохранится и на этот раз.

В первом тайме преимуществом владели гости, впрочем это никоим образом не помогло "Баварии" отличиться хотя бы одним мячом. Подопечные Венсана Компани создали несколько моментов, но пробить голкипера миланцев Зоммера им так и не удалось. "Интер" не отсиживался в обороне и пытался давить на защитников "Баварии". Но опаснее выглядели именно гости.

Именно поэтому гол Кейна в начале второй половины игры стал логическим итогом доминирования гостей. Почти сразу "Бавария" едва не забила во второй раз. И продолжала играть более активно, пока не пропустила сама.

Прошло всего шесть минут, как счет сравнял капитан "Интера" Мартинес. Защитники "Баварии" позволили ему дважды пробить по воротам после подачи углового: удар головой соперники заблокировали, а повторный выстрел ногой достиг цели.

Еще через три минуты "Интер" усилиями Павара забил во второй раз. А потом имел еще несколько замечательных моментов. "Бавария" посыпалась - и это был идеальный шанс, чтобы ее дожать. Итальянцы им не воспользовались, они позволили сопернику вернуться в игру и сравнять счет.

Последние минуты матча прошли на нервах. Но команда Симоне Индзаги выстояла и заслуженно вышла в полуфинал.

"Реалу", чтобы одолеть "Арсенал", надо было забивать быстро и искать счастье у ворот соперника. Но "Реал" наоборот почти не пропустил быстро, заработав пенальти на 13-й минуте. Бил Сака, решил перехитрить опытного Куртуа, за что и поплатился. Через 15 минут судьи едва не назначили 11-метровый уже в ворота "Арсенала", но после проверки на VAR не стали этого делать.

Чем меньше оставалось времени до финального свистка, тем быстрее таяли надежды "Реала". А когда Сака таки забил с игры - они вообще исчезли. И пусть Винисиус почти сразу сравнял счет, хозяев это уже не спасло. К тому же лондонцы сделали "контрольный выстрел" в компенсированное время. Отметим, что в матче принял участие и украинский защитник "канониров" Александр Зинченко: он вышел на поле на 94-й минуте,