"Реал" прописал космические отступные в новом контракте звезды команды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Молодой бразилец продолжит выступления на "Сантьяго Бернабеу". Стороны обновили финансовые детали соглашения.

Винисиус подписал контракт до лета 2027 года. Договором со "сливочными" предусмотрена клаусула. Заинтересованные клубы смогут приобрести флангового нападающего лишь за 1 млрд евро. Так "Реал" стремится уберечься от попыток аравийских грандов переманить футболиста.

В Мадрид Винисиус перебрался из бразильского "Фламенго" в 2018 году. Трансфер нападающего обошелся "сливочным" в 45 млн евро. С тех пор он провел 235 матчей во всех турнирах, в которых забил 62 мяча и отдал 67 результативных передач.

Перед нынешним сезоном Винисиус сменил игровой номер, взяв культовую "семерку". Ранее под этой цифрой историю "сливочных" писали Роналду, Рауль, Бутрагеньо и другие. Кроме того, бразилец станет главным героем документалки от Netflix.