"Реал" презентовал Мбаппе: новичок забрал номер обладателей "Золотых мячей"

25-летний нападающий принял участие в презентации в роли футболиста "сливочных". Он получил футболку из рук президента мадридцев Флорентино Переса и впервые вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" в новом статусе.

Мбаппе подписал с "Реалом" контракт на пять лет. В чемпионат Испании он переехал свободным агентом после семи сезонов в составе "Пари Сен-Жермен". Подъемные француза за переход составили ориентировочно 100–120 млн евро.

Мбаппе будет выступать за "Реал" под 9-м номером. Раньше футболку центрфорварда одевали Карим Бензема, Криштиану Роналду, Раймон Копа и Альфредо ди Стефано. Все они брали "Золотой мяч" во время выступлений за "сливочных".

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец Парижа, подростком попал в академию "Монако". В рядах монегасков дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2015/16.

Провел в княжестве две полные кампании и завоевал титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017-го перешел в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

В составе сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 84 поединка в рядах "трехцветных", в которых оформил 48 голов.