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"Реал" презентовал Мбаппе: новичок забрал номер обладателей "Золотых мячей"

Фото: Килиан Мбаппе и Флорентино Перес оформили переход десятилетия (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорцив

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил переход в мадридский "Реал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний нападающий принял участие в презентации в роли футболиста "сливочных". Он получил футболку из рук президента мадридцев Флорентино Переса и впервые вышел на поле "Сантьяго Бернабеу" в новом статусе.

Мбаппе подписал с "Реалом" контракт на пять лет. В чемпионат Испании он переехал свободным агентом после семи сезонов в составе "Пари Сен-Жермен". Подъемные француза за переход составили ориентировочно 100–120 млн евро.

Мбаппе будет выступать за "Реал" под 9-м номером. Раньше футболку центрфорварда одевали Карим Бензема, Криштиану Роналду, Раймон Копа и Альфредо ди Стефано. Все они брали "Золотой мяч" во время выступлений за "сливочных".

 

 

Кто такой Килиан Мбаппе

Уроженец Парижа, подростком попал в академию "Монако". В рядах монегасков дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2015/16.

Провел в княжестве две полные кампании и завоевал титул Лиги 1 в сезоне 2016/17. Летом 2017-го перешел в ПСЖ на правах аренды с обязательством выкупа за 180 млн евро. В родном городе провел 7 лет, завоевал 6 титулов чемпиона Франции, 4 Кубка и три Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги.

В составе сборной Франции триумфовал на ЧМ-2018, дошел до финала Мундиаля-2022 и выиграл Лигу наций 2020/21. В общей сложности сыграл 84 поединка в рядах "трехцветных", в которых оформил 48 голов.

К слову, ранее Испания одолела сборную Англии в финале Евро-2024.

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