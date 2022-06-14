"Реал" презентував другого зіркового новачка літа

22-річний опорний хавбек поповнив лави "вершкових". Вихованець французького "Бордо" успішно пройшов медогляд у Мадриді та завершив трансфер до Ла Ліги.

Чуамені уклав із "Реалом" контракт на 6 років. "Монако", в якому опорник провів три сезони, отримає за свою зірку орієнтовно 80 млн євро. Мадридці в боротьбі за Чуамені обійшли ПСЖ. На "Сантьяго Бернабеу" він виступатиме під 18-м номером.

Прийдешній сезон для молодого француза стане вже 7-м на дорослому рівні. Натомість у збірній Франції він дебютував торік восени та встиг зіграти 12 матчів (1 гол) і завоювати трофей Ліги націй 2020/21.

Першим новачком мадридців у літнє трансферне вікно став центрбек Антоніо Рюдігер. Німецький оборонець перейшов до "Реала" на правах вільного агента з "Челсі".