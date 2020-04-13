ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Реал" не планує продавати форварда Йовіча

Новини » Спорт     13.04.2020 - 11:10
"Реал" не планує продавати форварда Йовіча
Фото: Лука Йовіч (realmadrid.com)

У клубі розраховують на молодого серба

Мадридський "Реал" розраховує на футболіста Луку Йовіча і не планує його продавати в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє AS з посиланням на джерело в іспанському клубі.

"Лука знаходиться в ідеальному віці, щоб продовжувати рости і як футболіст, і як людина. Він підписав контракт до 2025 року, і ми розраховуємо на нього. Перший рік для всіх складається непросто через адаптації до нової країни, мови та культури, але його потенціал нам відомий, і ніхто в його можливостях не сумнівається ", - заявив співрозмовник видання.

Йовіч перейшов у "Реал" влітку 2019 року через франкфуртського "Айнтрахта". За інформацією ЗМІ, сума трансферу форварда збірної Сербії склала близько 60 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник провів 24 матчі у всіх турнірах, забив два голи.

Раніше повідомлялося, що "Реал" може обміняти Йовіча на форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда. Також повідомлялося про зацікавленість в послугах Йовіча неаполітанського "Наполі", представники якого шукають заміну для Аркадіуша Міліка.

Нагадаємо, півзахисник "Реала" Лука Модріч намір залишитися в клубі до закінчення терміну дії контракту, який розрахований до літа 2021 року.

ПСЖ розраховує зберегти лідерів команди ще на один сезон "Барселона" готова розлучитися відразу з вісьмома гравцями
Новини України Реалтрансферы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся