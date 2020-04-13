"Реал" не планує продавати форварда Йовіча

Фото: Лука Йовіч (realmadrid.com)

У клубі розраховують на молодого серба

Мадридський "Реал" розраховує на футболіста Луку Йовіча і не планує його продавати в найближче трансферне вікно. Про це повідомляє AS з посиланням на джерело в іспанському клубі.

"Лука знаходиться в ідеальному віці, щоб продовжувати рости і як футболіст, і як людина. Він підписав контракт до 2025 року, і ми розраховуємо на нього. Перший рік для всіх складається непросто через адаптації до нової країни, мови та культури, але його потенціал нам відомий, і ніхто в його можливостях не сумнівається ", - заявив співрозмовник видання.

Йовіч перейшов у "Реал" влітку 2019 року через франкфуртського "Айнтрахта". За інформацією ЗМІ, сума трансферу форварда збірної Сербії склала близько 60 мільйонів євро. У поточному сезоні нападник провів 24 матчі у всіх турнірах, забив два голи.

Раніше повідомлялося, що "Реал" може обміняти Йовіча на форварда дортмундської "Боруссії" Ерлінга Голанда. Також повідомлялося про зацікавленість в послугах Йовіча неаполітанського "Наполі", представники якого шукають заміну для Аркадіуша Міліка.

Нагадаємо, півзахисник "Реала" Лука Модріч намір залишитися в клубі до закінчення терміну дії контракту, який розрахований до літа 2021 року.