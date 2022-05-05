"Реал" в овертаймі дотиснув "Манчестер Сіті" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" у видовищному матчі переграв "Манчестер Сіті" (3:1) вдома та оформив 17-й вихід у фінал головного турніру Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:1 (додатковий час, перший матч – 3:4)

Голи: Родріго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пенальті) – Марез, 73

Після феєрії в Манчестері тиждень тому команди до гри в Мадриді підійшли обережніше. Свої атаки готували ретельно, атаки ж суперника намагалися "душити" пресингом. Як наслідок, перший гол трапився аж на 73-й хвилині.

Це Бернарду Сілва на вході в штрафний майданчик відкинув праворуч, а Ріяд Марез ефектно підкрутив м'яч у ближній верхній кут! А далі Канселу та Гріліш (двічі) змарнували ледь не стовідсоткові нагоди подвоїти первагу "Сіті".

Розплата від "Реала" вийшла справді королівською. Бразилець Родріго на 90-й класно зіграв на випередження після прострілу Бензема й зрівняв рахунок. А ще за хвилину він же головою замкнув навіс Карвахаля і перевів гру в овертайм!

Уже там до останнього мадридці не відкладали. Карім Бензема за п'ять хвилин після старту додаткового часу впевнено реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. Моральних сил "встати" після таких ударів у "містян" уже не залишилося.

Отже, "Реал" у фантастичному стилі виборов місце у фіналі. Там мадридці зустрінуться з "Ліверпулем" 28 травня.