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"Реал" объявил состав на американское турне: известна судьба Лунина

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Мадрид, Среда 19 июля 2023 15:54
"Реал" объявил состав на американское турне: известна судьба Лунина Фото: Андрей Лунин получил новый шанс в "Реале" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб мадридского "Реала" определился с перечнем футболистов, которые отправятся на этап предсезонной подготовки в Соединенных Штатах. Украинец Андрей Лунин попал в список избранных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Карло Анчелотти взял в США 25 исполнителей. Вратарь сборной Украины будет конкурировать за место между штангами с еще тремя голкиперами.

Лунин, вероятнее всего, будет играть роль резервиста основного стража ворот Тибо Куртуа. Также за океан полетят юные питомцы Диего Пинейро и Фран Гонсалес. Там "сливочные" сыграют ряд спаррингов - против "Милана", МЮ, "Барселоны" и "Ювентуса".

В список Анчелотти также попали и пожилые новички "Реала". Вместе с англичанином Беллингемом шанс зарекомендовать себя перед тренерским штабом получат защитник Фран Гарсия, хавбек Гюллер, форвард Хоселу, а также полузащитник Диас. Последний провел два сезона в Милане на правах аренды.

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо".

К слову, ранее "Реал" приобрел турка Гюлера из "Фенербахче" перед носом у "Барселоны".

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