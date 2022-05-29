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"Реал" мінімально здолав "Ліверпуль" і переміг у п'ятому фіналі Ліги чемпіонів за 10 років

Фото: Вінісіус Жуніор забиває переможний м'яч (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Переможцем Ліги чемпіонів 2021/22 став мадридський "Реал". У вирішальному поєдинку Королівський клуб переграв англійський "Ліверпуль" (1:0).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, фінал

"Ліверпуль" – "Реал" – 0:1

Гол: Вінісіус, 59

Із перших хвилин м'яч під контроль узяв англійський гранд. Команда Юргена Клоппа зі старту почала накочувати атакувальні хвилі на ворота Куртуа. А щойно втрачаючи м'яч, "Ліверпуль" високим пресингом брався його повертати.

За такої ситуації довго чекати на моменти не довелося. Вийшла навіть ціла серія нагод. Спершу Салах не зміг переграти кіпера, пробивши в один дотик після прострілу Александера-Арнольда. Далі Тьягу поцілив точно в руки Куртуа пострілом із середньої дистанції. А згодом Салах змарнував ще один момент після скидки Діаса.

Нарешті стовідсоткова нагода була змарнована "Ліверпулем" на 21-й хвилині. Це Мане накрутив двох оборонців на вході в карний майданчик, але Куртуа перевів його удар у стійку!

Цей епізод став вододілом. Мерсисайдці збавили оберти, а "Реал" грамотною роботою відсунув гру від власних воріт і поступово перебрав ініціативу на себе. Крок за кроком мадридці додавали й цілком могли вже на перерву піти з голом, але VAR таки виявив мінімальний офсайд у Бензема.

Та вже на старті другого тайму Королівський клуб домігся свого. Вальверде продерся правим флангом і чи то пробив, чи то прострілив у район дальньої стійки, де Вінісіус Жуніор в один дотик переправив м'яч у сітку – 0:1!

Такий розвиток подій змусив "Ліверпуль" знову йти вперед. Натомість "Реал" зосередився на щільній обороні та раз у раз намагався вискочити в блискавичні контратаки. Ось тут у повній красі себе проявив Куртуа.

Бельгійський кіпер мадридців брав усе, що летіло в бік воріт "Реала". Він витягнув із дальнього кута обвідний постріл Салаха, ліквідував випад єгиптянина з меж воротарського, зреагував на рикошет від оборонця, плечем (!) відбив ще один удар Салаха...

Зрештою, зламати такий опір "Ліверпуль" так і не зумів. Як наслідок, "Реал" повернув до Мадрида головний трофей Європи після тріумфу в київському фіналі-2018. Це вже 14-й титул у Кубку чемпіонів для іспанського гранда.

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