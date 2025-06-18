"Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус" стартуют на клубном ЧМ: точное расписание матчей и где смотреть

18 июня и в ночь на 19-е на Клубном чемпионате мира по футболу, который проходит на аренах США, состоятся очередные поединки.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина .

Финиш первого тура

В игру вступят представители 7-й и 8-й по счету групп - G и H. Это означает, что на Мундиале сыграют свои матчи абсолютно все участники турнира.

Первыми, в 19:00 по Киеву на поле выйдут футболисты английского "Манчестер Сити" и марокканского клуба "Видад".

А уже в 22:00 нас ждет очень интересное противостояние. Два выдающихся тренера современности - Хаби Алонсо и Симоне Индзгаги во главе своих новых команд - мадридского "Реала" и аравийского "Аль-Хиляля" соответственно. Для обоих звездных специалистов это будут первые официальные поединки с новыми подопечными.

В 1:00 сойдутся мексиканская "Пачука" и наименее рейтинговый представитель Европы - австрийский "Зальцбург". В августе прошлого года киевское "Динамо" практически на равных играло с австрийцами за выход в основной раунд ЛЧ. Поэтому, если немного пофантазировать, на примере "Зальцбурга" можно будет предположить, как бы выглядели чемпионы Украины на Мундиале.

И наконец в 4:00 состоится последний поединок первого тура. Итальянский "Ювентус" проверит на прочность "Аль-Айн" из ОАЭ.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Среда, 18 июня

Группа G: 19:00. "Манчестер Сити" - "Видад"

Группа H: 22:00. "Реал" - "Аль-Хиляль"

Четверг, 19 июня

Группа H: 01:00. "Пачука" - "Зальцбург"

Группа G: 04:00. "Аль-Айн" - "Ювентус"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: