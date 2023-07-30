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"Реал" без Лунина разгромно проиграл "Барселоне" товарищеский Эль Класико: видео

Фото: Педры против двух "сливочных" (twitter.com/FCBarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Испанская "Барселона" разгромила мадридский "Реал" в спарринге во время американского турне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

"Реал" – "Барселона" – 0:3

Голы: Дембеле, 15, Марин, 85, Торрес, 90+1

Нереализованный пенальти: Винисиус, 20 (Р)

Каталонцы сумели оформить быстрый мяч. На 15-й минуте Дембеле получил передачу после розыгрыша стандарта и с острого угла точно пробил в дальний. Мадридцы сразу могли отыграться, но Винисиус встряхнул перекладину с одиннадцатиметровой отметки.

Дальше солиднее выглядел "Реал". Вот тер Штеген лишь чудом парировал мощный выстрел Родриго со штрафного. Винисиус еще раз пробил в каркас ворот перед перерывом. А на старте второй половины в перекладину попал и Чуамени. Наконец Винисиус отправил мяч рядом со стойкой в стремительной атаке флангом.

Зато "Барса" в финальные минуты забила еще дважды. Сначала 20-летний нападающий Марин мастерски пробил в верхний угол из полукруга штрафной. Впоследствии он же помог отличиться Торресу, обыгравшему Куртуа в ближнем бою после заброса партнера.

Бельгийский вратарь "Реала" провел на поле все 90 минут. В свою очередь Андрей Лунин просидел на скамье запасных. Украинский голкипер отыграл полностью предыдущие два контрольных поединка "сливочных" – против "Милана" и МЮ.

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