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"Реал" с Луниным в воротах потерпел фиаско: партнер Цыганкова оформил покер

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Жирона, Вторник 25 апреля 2023 22:25
"Реал" с Луниным в воротах потерпел фиаско: партнер Цыганкова оформил покер Фото: Валентин Кастельянос (в центре) четырежды огорчил Лунина (twitter.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорцив

Неожиданным поражением завершился для мадридского "Реала" вояж в Каталонию на матч 31-го тура чемпионата Испании против "Жироны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 31-й тур

"Жирона" – "Реал" – 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – Винисиус, 34, Васкес, 85

С первых минут на поле появились две звезды сборной Украины. Вингер Виктор Цыганков вышел в старте хозяев, а голкипер Андрей Лунин заменил в воротах "сливочных" Куртуа. Но обоих украинцев затмил главный герой поединка – нападающий "Жироны" Валентин Кастельянос.

Именно он открыл счет уже на 12-й минуте, когда замкнул навес Гутьерреса. Вскоре форвард воспользовался несогласованностью обороны "Реала" и пробил между ног Лунину в контратаке каталонцев. Мадридцы, казалось, быстро вернулись в игру – Винисиус на дальней штанге головой переправил в сетку передачу Асенсио.

Впрочем, на старте второй половины Кастельянос снова оказался в объятиях партнеров. В этот раз "девятка" хозяев забил из пределов штрафной после прострела Коуту. А на 62-й минуте Цыганков от углового флажка отпасовал Рикельме, который навесом отыскал Кастельяноса, а тот снова пробил Лунина.

До финального свистка "Реал" смог лишь избежать разгрома. За пять минут до конца основного времени Винисиус идеальным пасом от линии поля вывел Васкеса на пустые ворота – 4:2 в пользу "Жироны" в итоге. Команда Цыганкова поднялась на 9-е место в турнирной таблице.

&quot;Реал&quot; с Луниным в воротах потерпел фиаско: партнер Цыганкова оформил покер

К слову, накануне сборная Германии подтвердила спарринг с Украиной в июне.

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