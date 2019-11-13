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"Реал" готовий побити світовий трансферний рекорд

Новини » Спорт     13.11.2019 - 10:20
"Реал" готовий побити світовий трансферний рекорд
Фото: Кіліан Мбаппе (facebook.com/PSG)

Клуб не залишає спроб придбати форварда ПСЖ Киліана Мбаппе

Мадридський "Реал" не залишає спроб придбати французького нападника "Парі Сен-Жермен" Киліана Мбаппе і готовий заплатити за нього рекордну суму. Про це повідомляє ESPN з посиланням на Le Parisien.

Іспанський клуб має намір витратити на 20-річного француза 400 млн євро. Правда, спершу для здійснення даної угоди "Реалу" потрібно продати декількох своїх гравців.

Нинішній контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до 2020 року. У поточному сезоні нападник провів за парижан 11 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не зацікавлений у продовженні угоди з парижанами, а у самого паризького клубу немає грошей на новий контракт для гравця. Очікується, що француз покине ПСЖ після закінчення сезону-2019/20.

На даний момент найдорожчим трансфером є перехід бразильського нападника Неймара з "Барселони" в ПСЖ, який був здійснений за 222 млн євро.

Нагадаємо, "Реал" зможе собі дозволити трансфер чергового зіркового новачка наступного літа. Клуб не має наміру вдаватися до трансферної активності під час зимового міжсезоння, оскільки розраховує вже на наявних гравців.

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