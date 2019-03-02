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Реал - Барселона: де дивитися матч

Новини » Спорт    02.03.2019 - 15:09
Реал - Барселона: де дивитися матч
Фото: "Реал" - "Барселона" (fcbarcelona.com)

Де і коли почнеться третя цього року зустріч принципових суперників

Мадридський "Реал" прийме каталонську "Барселону" в матчі 26 туру чемпіонату Іспанії. Букмекери віддають невелику перевагу в цьому Ель Класико гостям зустрічі.

2 березня 21:45
Іспанія, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

 

Друга зустріч за тиждень і третя в нинішньому році гра між грандами іспанського футболу відбудеться 2 березня на "Сантьяго Бернабеу". Початок поєдинку - о 21:45 за Києвом.

На території України в прямому ефірі матч "Реал" - "Барселона" можна буде подивитися завдяки сервісу Megogo.

Нагадаємо, три дні тому каталонці розгромили мадридський клуб в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, забезпечивши собі вихід у фінал турніру вже вшосте поспіль.

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