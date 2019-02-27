Реал - Барселона: де дивитися матч

Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії

"Реал" і "Барселона" зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Букмекери віддають перевагу каталонському клубу. У першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

27 лютого 22:00

Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Команди у вирішальному матчі зіграють за путівку у фінал турніру на "Сантьяго Бернабеу" в середу, 27 лютого. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

В Україні вболівальники зможуть побачити пряму трансляцію поєдинку на офіційному трансляторі - платформі Megogo.

Нагадаємо, "Реал" і "Барселона" зіграють між собою тричі протягом місяця, два матчі з яких пройдуть протягом чотирьох днів.