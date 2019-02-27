ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Реал - Барселона: де дивитися матч

Новини » Спорт    27.02.2019 - 15:03
Реал - Барселона: де дивитися матч
Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії

"Реал" і "Барселона" зіграють матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії. Букмекери віддають перевагу каталонському клубу. У першому матчі команди зіграли внічию з рахунком 1:1.

27 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

 

Команди у вирішальному матчі зіграють за путівку у фінал турніру на "Сантьяго Бернабеу" в середу, 27 лютого. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

В Україні вболівальники зможуть побачити пряму трансляцію поєдинку на офіційному трансляторі - платформі Megogo.

Нагадаємо, "Реал" і "Барселона" зіграють між собою тричі протягом місяця, два матчі з яких пройдуть протягом чотирьох днів.

Реал - Барселона: анонс матчу "Реал" незадоволений розкладом матчів перед іграми з "Барселоною"
Новини України Реалонлайн-трансляцияБарселонаонлайнчемпионат Испании
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся