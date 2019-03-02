Реал - Барселона: прогноз букмекерів

Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Фахівці вважають фаворитом Ель Класіко гостей зустрічі

"Реал" і "Барселона" після гри три дні тому в півфіналі Кубка Іспанії знову зустрілися в матчі 26 туру чемпіонату Іспанії. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на платформі Megogo.

2 березня 21:45

Іспанія, Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

Букмекерські компанії віддають невелику перевагу гостям зустрічі. Так, в конторі bet365 на перемогу каталонців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,45, а на успіх "Реала" - 2,75. Нічийний результат оцінили в 3,70.

Фахівці з William Hill приймають ставки на перемогу мадридців з коефіцієнтом 2,70, а на тріумф "Барселони" - 2,45. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,70.

Нагадаємо, три дні тому каталонці розгромили мадридський клуб в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу" - 3:0, забезпечивши собі вихід у фінал турніру вже вшосте поспіль.