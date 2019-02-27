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Реал - Барселона: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    27.02.2019 - 18:03
Реал - Барселона: прогноз букмекерів
Фото: "Реал" - "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)

Фахівці вважають фаворитом каталонський клуб

У другому півфінальному матчі Кубка Іспанії мадридський "Реал" на своєму полі прийме "Барселону". Перша зустріч в Каталонії завершилася з рахунком 1:1.

27 лютого 22:00
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

 

Букмекери віддають невелику перевагу каталонському клубу. Так, в конторі William Hill на перемогу "Барселони" приймають ставки з коефіцієнтом 2,35. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,60. На успіх "Реала" пропонується коефіцієнт 2,80.

Букмекери з bet365 оцінюють перемогу "синьо-гранатових" в 2,50, а підопічних Соларі - 2,80, нічийний результат - 3,75.

Bwin виставили схожі котирування на матч. Перемога команди Вальверде оцінюється коефіцієнтом 2,45, у той час як на успіх мадридців дають 2,65, нічия - 3,50.

Нагадаємо, "Реал" і "Барселона" зіграють між собою тричі протягом місяця, два матчі з яких пройдуть протягом чотирьох днів.

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