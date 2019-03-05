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Реал - Аякс: де дивитися матч

Новини » Спорт    05.03.2019 - 14:53
Реал - Аякс: де дивитися матч
Фото: "Реал" - "Аякс" (realmadrid.com)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграють мадридський "Реал" і амстердамський "Аякс". Букмекери вважають "вершкових" явними фаворитами поєдинку. 

5 березня 22:00
Мадрид, стадіон "Сантьяго Бернабеу"

 

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" - "Аякс" відбудеться у вівторок, 5 березня, на стадіоні Сантьяго "Бернабеу". Час початку матчу - 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував захисника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса на два матчі в єврокубках за навмисну жовту картку в першій грі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Аякса (1:2).

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