Реакция Польши на перехват самолетов россиян: не исключаем новых провокаций Путина

Инцидент по перехвату российских самолетов вблизи Польши является попыткой России проверить бдительность и единство НАТО. Поэтому не исключено, что глава Кремля Владимир Путин и дальше будет прибегать к подобным провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, которого цитирует PAP.

"Путин и Кремль будут продолжать прибегать к новым и новым провокациям. Они таким образом проверяют внимательность, они проверят согласованность и единство Североатлантического Альянса", - заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что этот инцидент доказывает тот факт, что нужно сохранять спокойствие и реагировать быстро, но согласованно с союзниками.

"Здесь снова сработали все процедуры", - отметил Моравецкий.

Премьер Польши в этом контексте он напомнил о событиях 15 ноября, когда во время российских ракетных обстрелов недалеко от польско-украинской границы в Пшеводуве, на польскую территорию упала ракета, в результате чего погибли два человека.

"Тогда мы тоже приняли правильные решения вместе с нашими союзниками", - добавил Моравецкий.

Что произошло

Напомним, что два нидерландских истребителя F-35 перехватили группу из трех российских военных самолетов в польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда.

Известно, что российский самолет Ил-20М Кут-А двигался в сопровождении двух приблизившихся к польской границе Су-27, но уже впоследствии пара F-35 Нидерландов "вывели" российские самолеты.

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