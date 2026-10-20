Реагирование на обстрелы за 30 секунд: Терехов предлагает масштабировать опыт Харькова на всю страну

Единый стандарт для городов

Игорь Терехов предложил расширить опыт Харькова в организации гражданской защиты на другие украинские города и громады. Эту инициативу он представил на заседании Совета Коалиции с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого, представителей Верховной Рады, правительства, профильных министерств и служб, областных военных администраций и громад.

По словам Терехова, идея создания ситуационного центра возникла еще до полномасштабной войны. Тогда Харьков изучал американский опыт, который впоследствии лег в основу городской системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Мы предлагаем использовать наш опыт для создания единого общенационального стандарта, модели гражданской защиты и оперативного реагирования, который можно адаптировать для нужд разных украинских городов", - подчеркнул Игорь Терехов.

Как работает система экстренного реагирования в Харькове

Харьковский стандарт безопасности охватывает весь цикл реагирования на чрезвычайные события: от предупреждения людей об опасности и обнаружения места удара до ликвидации последствий, помощи пострадавшим и восстановления жизненно важной инфраструктуры.

Ключевой задачей стало объединить работу служб в одном оперативном пространстве, чтобы они могли быстро обмениваться информацией и координировать действия.

В систему вовлечены представители городских властей, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, патрульной полиции, экстренной медицинской помощи, энергетических и газовых служб. Также налажено непосредственное взаимодействие с Вооруженными силами Украины.

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При этом каждая служба сохраняет свои полномочия, но может действовать согласованно с другими без лишних задержек на поиск ответственных и дополнительных согласований.

Как рассказал Терехов, само наличие современной техники, профессиональных спасателей и хорошо оборудованных больниц не гарантирует максимально скорой помощи, если службы не имеют налаженного взаимодействия.

"Можно иметь современную технику, профессиональных спасателей и хорошо оборудованные больницы. Но если информация между службами передается с опозданием, если люди вынуждены тратить драгоценные минуты на согласование и поиск ответственных, мы теряем возможность спасти чью-то жизнь", - отметил мэр Харькова.

На сколько удалось сократить время реагирования

Система экстренного реагирования в Харькове уже дает практические результаты. Один из ее ключевых элементов - дифференцированное оповещение, позволяющее отделять угрозы непосредственно для Харькова от опасностей для других территорий области.

По данным, приведенным Тереховым, за 86 недель продолжительность воздушных тревог в городе сократилась на 39,75%.

"Это дало возможность людям совсем по-другому жить, работать", - подчеркнул он.

Еще один результат обеспечила специализированная система видеонаблюдения.

Благодаря ей время определения места вражеского удара сократилось с 5 минут до 30 секунд. Это позволяет быстрее оценить ситуацию, приступить к реагированию и привлечь необходимые службы.

Для координации работы непосредственно на местах город также использует специализированную радиосвязь. В частности он помогает предупреждать работников об угрозе повторных обстрелов.

По словам городского головы, сегодня городские службы могут собраться на месте вражеского удара уже через 5-6 минут.

Отдельную роль в реагировании играют коммунальные службы. Они одними из первых прибывают на места российских ударов, разбирают завалы, помогают спасателям, перекрывают поврежденные коммуникации и восстанавливают электро-, водо- и теплоснабжение. Часто это происходит под опасностью повторных обстрелов.

"Я хочу, чтобы все понимали, что их работа сегодня - это тоже спасение человеческих жизней", - подчеркнул Игорь Терехов.

В то же время, по его словам, даже лучшая координация не может обеспечить надлежащую защиту без необходимых ресурсов. Поэтому Харьковский стандарт безопасности - это не только работа ситуационного центра, а комплексный подход к подготовке города к чрезвычайным ситуациям.

Он предусматривает обустройство укрытий, формирование материальных резервов, обеспечение резервного энергоснабжения, подготовку специалистов, обучение и регулярные тренировки.

Что нужно для масштабирования опыта Харькова

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад подчеркнул, что защита городов является составной частью национальной безопасности, а ответственность за него должны совместно нести государство и местное самоуправление.

Наработанные решения могут оказаться полезными и после завершения войны. Пожары, аварии, техногенные катастрофы и стихийные бедствия будут оставаться вызовами, к которым города должны быть готовы.

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"Мы не можем остановить каждую ракету или дрон. Но мы можем сделать так, чтобы после каждого удара все службы действовали максимально быстро и слаженно. Чтобы спасатели, медики, полиция и коммунальщики работали как единая команда, а люди получали помощь без промедлений", - пояснил Терехов.

Харьков предлагает использовать свой опыт как основу для внедрения действенных решений в других городах и громадах. В условиях усиления российских обстрелов оперативное оповещение, быстрый обмен информацией и слаженная работа служб имеют важное значение для защиты людей.

"Эту систему мы уже построили в Харькове. И сегодня готовы помочь масштабировать ее на всю Украину", - отметил глава Ассоциации прифронтовых городов и громад.