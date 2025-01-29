В Favbet Foundation рассказали, как работает инновационная программа реабилитации Re:start

Проект "Re:start", инициированный патронатной службой ССО "Кревни" при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, сочетает современные технологии и глубокое понимание потребностей людей, чтобы помочь раненым украинцам на их пути к восстановлению.

В больницах и реабилитационных центрах Украины становится привычным явлением видеть пациентов, погруженных в виртуальные игры. Но это вовсе не развлечение, а продуманный элемент их восстановления. Сегодня в рамках "Re:start" были созданы современные игровые пространства в трех медицинских учреждениях - Киевской областной клинической больнице №2, 75-м реабилитационном госпитале и Днепровской городской клинической больнице №4.

Посетители, занимающиеся в пространствах, отмечают снижение болевых ощущений и улучшение настроения во время игровых сеансов, которые длятся несколько часов еженедельно. Игровые зоны также способствуют налаживанию социальных связей между пациентами, создавая пространство для общения и взаимоподдержки.

Еще одной важной составляющей "Re:start" стали реабилитационные рюкзаки, укомплектованные в соответствии с потребностями пациентов. В их состав входят средства первой необходимости, такие как гигиенические наборы, бинты и дезинфекторы, а также спортивное оборудование - ковры для йоги, эспандеры, массажеры и прочее. Идея проста: дать возможность самостоятельно заниматься реабилитационными упражнениями не только в больнице, но и дома.

На сегодня 174 рюкзака уже передано в медицинские учреждения в Киевской, Черниговской, Днепровской и других областях. В будущем планируется еще больше персонализировать комплектацию этих наборов в соответствии с потребностями каждого пациента.