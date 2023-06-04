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"РДК" и "Свобода России" вызвали губернатора Белгородской области на переговоры

Фото: "РДК" и "Свобода России" вызвали губернатора Белгородской области на переговоры (t.me/legionoffreedom)
Автор: Сергей Пышкин

Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову провести переговоры в обмен на двух российских пленных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Если вы сегодня до 17:00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, как жест доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая длится уже полтора года, а теперь продолжается и на территории вашей Белгородской области", - заявил командир "Российского добровольческого корпуса".

Рейд в Белгородскую область

Недавно "Российский добровольческий корпус" приступил к второй фазе рейда в Белгородскую область. Повстанцы ударили по зданию МВД в Шебекино, где в тот момент находились силовики. "Легион России" тем временем успешно уничтожил грузовик с боекомплектом и минометом. Сегодня же солдаты зашли в пригород Шебекино Белгородской области.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в Шебекино можно наблюдать будущее России и конец эпохи "путинской стабильности".

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