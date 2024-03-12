РДК, "Свобода России", Сибирский батальон. Что известно о российских добровольцах на стороне Украины

"Русский добровольческий корпус" (РДК)

Это военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из РФ в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.

Командир подразделения - Никитин (Капустин) Денис Евгеньевич (White Rex).

Бойцы РДК участвуют в боевых действиях как на Авдеевском направлении, Запорожском, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах. К примеру, 31 октября 2023 года во время штурмовых действий линии укреплений противника в районе Авдеевского коксохимического завода I штурмовым взводом РДК был взят в плен военнослужащий армии РФ.

Отбор в этот корпус происходит из пленных и бывших российских военнослужащих, попавших в легион из России, а также этнических российских эмигрантов, живущих на территории Украины и других европейских странах.

В ноябре 2022 года "Гражданский совет", состоящий из общественных деятелей из 9 российских регионов, объявил об отборе добровольцев в ряды национальных подразделений в составе Вооруженных сил Украины, в том числе РДК.

Летом 2022 года РДК прикомандировали в 1-ю роту 98-го батальона ТрО "Азов" на запорожско-донецком направлении.

Согласно сообщениям на официальном Telegram-канале подразделения, 24 января 2023 года, бойцы РДК, в составе спецподразделения ГУР МО приняли участие в ночном рейде на берег Новой Каховки, в ходе которого было уничтожено по меньшей мере 12 российских оккупантов, БТР-82А и взят пленный. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра. Благодаря этому рейду разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов.

Фото: флаг РДК (wikipedia.org)

Также эти бойцы известны своими рейдами в приграничные с Украиной области РФ. Так, в июне 2023 года российские добровольцы также атаковали Белгородскую область, в частности Шебекино. Тогда бойцы заявили о "второй фазе операции на территории России".

Что касается символики, то на эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации "Белая идея", созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.

Кроме официального символа РДК используется флаг Украины.

Легион "Свобода России"

Это российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в 2022 году для защиты Украины от российского вторжения. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины.

Командир легиона - Максимилиан Андронников.

Фото: флаг легиона "Свобода России" (t.me/legionoffreedom)

Согласно данным из открытых источников, легион начал формироваться 11 марта 2022 года, он сформирован из состава роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедшей на украинскую сторону. По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы защитить украинцев.

Первые добровольцы легиона "Свобода России" приступили к индивидуальной предварительной подготовке в конце марта 2022 года. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины изучил особенности работы ПТРК NLAW.

29 июля 2022 года в составе Легиона был сформирован второй батальон.

Осенью 2022 года Легион получил свою артиллерию, а также в его составе начал формироваться третий батальон. В то же время подразделение участвовало в обороне Бахмута в Донецкой области.

10 марта 2023 г. в СМИ появилась информация о том, что на аэродроме "Центральная Углова" российскими партизанами из Легиона был сожжен самолет Су-27.

Также этот легион неоднократно участвовал в рейдах в приграничных областях РФ вместе с "Русским добровольческим корпусом".

К слову, этот легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ.

Сибирский батальон

Батальон "Сибирь" или Сибирский батальон состоит из десятков граждан России, желающих бороться против президента Владимира Путина. В батальон не набирают пленных российских солдат. Перед подписанием контракта граждане РФ проходят тщательную проверку, которая может занять до года.

Батальон "Сибирь" является частью регулярной украинской армии.

Как пишет Bloomberg, среди бойцов есть жители Москвы, а также представители таких национальностей, как буряты и якуты. Они заявили, что стремятся к независимости от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к реализации этой цели.

Фото: шеврон Сибирского батальона (t.me/SiberianBattalion)

В отличие от добровольческих групп, таких как легион "Свобода России", эта относительно новая. Поскольку еще осенью прошлого года в СМИ писали, что эти военнослужащие "очень скоро" будут отправлены в бой.

Прорыв границы РФ российскими добровольцами