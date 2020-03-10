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РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань

Новини » Телеком & IT     10.03.2020 - 15:21
РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку 2020 року сайт РБК-Україна - найвідвідуваніший серед українських новинних видань

РБК-Україна очолило рейтинг найбільш відвідуваних українських інтернет-видань за підсумками лютого 2020 року, продовживши, таким чином, лідерство з початку 2020 року. Про це свідчать дані міжнародного агентства онлайн-досліджень Gemius, передає РБК-Україна.

"Згідно з найсвіжішими даними дослідження Gemius, РБК-Україна продовжує лідерство серед українського новинного інтернету. Дякую всій нашій команді та читачам, які весь цей час з нами", - сказав головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина.

РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань

У редакції також уточнили, що позначення ROS біля назви майданчики означає Run of Site, тобто відвідуваність на всіх сторінках сайту.

Другий рядок у рейтингу за підсумком лютого займає "Обозреватель", закриває трійку найпопулярніших інтернет-ЗМІ - ТСН.

У п'ятірці лідерів також – УНІАН та "24 канал".

РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань

Варто відзначити, що за даними Liveinternet, у лютому на сайті rbc.ua сумарно було зафіксовано понад 113,5 млн переглядів і 16,7 млн унікальних користувачів.

Компанія Gemius проводить міжнародне дослідження з вимірювання інтернет-аудиторії в більш ніж 30 країнах регіону EMEA. Дослідження спрямоване на вивчення кількості та демографічного профілю інтернет-відвідувачів, а також їх поведінки в мережі.

РБК-Україна дякує читачів за інтерес і довіру!

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