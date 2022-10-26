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"Лейпциг" одолел немотивированный "Реал", "Бенфика" оставила "Ювентус" без Лиги чемпионов

Фото: Атакующее трио "Пари Сен-Жермен" забило 5 мячей (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Завершились все матчи вторника в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Победы одержали "Милан", РБ "Лейпциг", французский "Пари Сен-Жермен" и лиссабонская "Бенфика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 5-й тур

Группа E

"Динамо" Загреб – "Милан" – 0:4

Голы: Габбия, 39, Леау, 49, Жиру, 59, Любичич, 69 (автогол)

Группа F

РБ "Лейпциг" – "Реал" – 3:2

Голы: Гвардиол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Винисиус, 44, Родриго, 90+3 (пенальти)

Группа G

"Боруссия" Дортмунд – "Манчестер Сити" – 0:0

Группа H

ПСЖ – "Маккаби" Хайфа – 7:2

Голы: Месси, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67 (автогол), Солер, 84 – Сек, 38, 50

"Бенфика" – "Ювентус" – 4:3

Голы: А. Силва, 17, Мариу, 28 (пенальти), Р. Силва, 35, 50 – Кин, 21, Милик, 77, Маккенни, 79

По итогам 5-го тура в квартетах E-H определились еще два участника плей-офф главного еврокубка. Нулевая ничья дома с грозным "Ман Сити" подарила путевку в 1/8 финала дортмундской "Боруссии", а лиссабонским "орлам" пришлось еще раз разобраться с "Юве".

"Бенфика" шокировала туринцев тремя голами в стартовые 35 минут. И хоть "Старая синьора" сумела вклиниться в фестиваль хозяев своим голом, но остановить продвижение соперника не смогла. Дубль Рафы Силвы сделал счет неприличным (4:1). "Ювентус" в этой ситуации смог лишь избежать разгрома.

Такая задача не покорилась "Маккаби". Гости из Хайфы пропустили семь мячей на любой вкус от звездного ПСЖ. Месси, Мбаппе и Неймар поочередно забивали и ассистировали и вместе с другими парижанами даже не заметили двух голов израильтян.

Сенсация произошла в Лейпциге. Местные "красные быки" обыграли Королевский клуб. Правда, турнирное положение "Реала" лишило интереса к победам любой ценой. Вот и на немецкой земле расслабленность привела к трем пропущенным при двух забитых. Но лидерство от мадридцев не убежало.

К слову, донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Селтиком" и сохранил шансы на место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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