Поразительные изменения. Милевский впервые появился на публике после госпитализации: фото

38-летний экс-футболист нормализовал свою жизнь. Вместе с другом он посетил Национальную оперу Украины в Киеве.

"Смена картинки. Немного о вчера. Воскресный вайб. Я и Серега пришли посмотреть концерт поколения Next", – кратко описал событие Милевский.

Скандальный спортсмен пришел в театр оперы и балета в черных пиджаках и классических брюках. Также он посвежел и получил порцию комплиментов от поклонников в комментариях. "Вот теперь совсем другой компот", "Приятно смотреть", "Чувствую возвращение легенды", – пишут пользователи.

Фанаты Милевского забили тревогу в сентябре. Тогда в сети появилось видео, где бывший футболист в немедийном состоянии ставил автографы на футболке для сомнительного аукциона. Впоследствии его положили в больницу, а реабилитацию оплатил президент "Динамо" Игорь Суркис.

Кто такой Артем Милевский

Уроженец Минска, яркий представитель плеяды воспитанников Павла Яковенко 1985 года рождения. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2001/02 во второлиговом "Борисфене-2" из Борисполя.

В рядах первой команды "Динамо" впервые сыграл весной 2003 года. Выступал за "бело-синих" более 10 лет. За это время успел завоевать 3 чемпионских титула, 4 Кубка и 3 Суперкубка Украины. В сезоне 2009/10 стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Попробовал силы в зарубежных чемпионатах. В частности, выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и РНК "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", брестское "Динамо" (дважды) и венгерскую "Кишварду". Последним клубом в карьере стал закарпатский "Минай".

В составе сборной Украины провел 50 матчей, в которых забил 8 мячей. Участник ЧМ-2006 и Евро-2012. Еще в молодом возрасте регулярно попадал на страницы светской хроники и закрепился в общественном сознании с реноме кутилы.